お笑いコンビ「爆笑問題」太田光が１日、都内で行われた「日本ネーミング大賞２０２５」授賞式に妻で所属事務所・タイタンの社長・光代氏と出席した。大賞発表の大役を任されたのは、６年連続審査委員長を務める光。「日本ネーミング大賞２０２５、大賞は『国宝（観た）』です」と同時間に行われていた「流行語大賞」と絡めてボケるも、すぐに切り替えて、大賞を発表した。一方で自身の流行語大賞には「大河俳優。『べらぼう』