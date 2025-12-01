巨人の一軍打撃コーチに就任したイ・スンヨプ（李承菀＝４９）氏が母国の野球普及のため尽力した。韓国メディア「ＯＳＥＮ」は１日、「野球を愛する心が作った奇跡…『イ・スンヨプインビテーショナル』優勝感動ドラマ」との記事を配信した。１１月３０日、「イ・スンヨプ野球財団」の少年野球招待大会決勝が大邱で行われ、忠北石橋町チームが優勝した。韓国の小学校エリートチームとリトルチームによる大会で２８日の