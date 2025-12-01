流行語大賞に高市首相の決意の言葉が選ばれました。今年話題になった言葉に贈られる「T＆D保険グループ新語・流行語大賞」が発表され、年間大賞には高市首相が自民党総裁に選ばれた際、決意を表明した「働いて働いて働いて働いて働いてまいります/女性首相」が選ばれました。高市首相：日本の国家経営者としては、何としても自分も働いて働いて働いて働いて働いて、国家国民の皆さまに貢献したいという思いがございました。「働く