NHK党の立花孝志党首が、別の選挙活動中に自身を批判する男性を拘束してけがをさせた疑いで追送検されました。NHK党の立花孝志容疑者は2025年6月、兵庫・尼崎市の市議選で自身を批判する男性を近くの党員に私人逮捕するよう指示し、党員の男2人が拘束した際に男性にけがをさせた疑いが持たれています。頸椎（けいつい）捻挫などのけがをした男性からの告訴を受け、警察は11月28日、立花容疑者と党員の男2人を逮捕致傷の疑いで書類