ＭＬＢ公式サイトは３０日（日本時間１２月１日）、西武からポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指している今井達也投手（２７）の特集記事を掲載し、右腕をメジャーの５選手と比較した。１１月のＧＭ会議で代理人を務めるボラス氏が「山本（ドジャース）がＮＰＢで成し遂げたこととほぼ同じ経歴を持っている」などと発言したことから「今井達也は次の山本由伸になれるのか？ＮＰＢからＭＬＢへ、そして日本で圧