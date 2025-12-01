日本テレビは12月1日、都内の同局で定例会見を行った。年末年始特番の展望も語り、岡部智洋取締役は大みそかの午後6時から放送する「『ヒロミが解決！八王子リホーム大晦日SP』〜豪華助っ人たちと、相撲部屋をつくる。〜」への期待を口にした。ヒロミは同局大みそか番組に初出演。ヒロミのDIYテクニックで芸能人の自宅リフォームをはじめ、さまざまなお悩みを解決していく番組を5時間半に拡大して届ける特番となる。番組では築10