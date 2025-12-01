楽天の藤平尚真投手（27）が1日、本拠の楽天モバイルパークで契約更改交渉に臨み、倍増の来季年俸8000万円でサイン。「1年間よくやってくれたと言って頂いた。来年も頑張ろうという気持ちでサインさせて頂きました」と話した。中継ぎ転向2年目の今季は自己最多62試合に登板し、2勝2敗12セーブ、21ホールド、防御率2・11。シーズン後半にはクローザーを任されるなど、球団新記録の29試合連続無失点もマーク。飛躍の年となり「後