タレント・かとうれいこ（56）が29日、自身のインスタグラムを更新し、デジタル写真集「AROUND continue…」（講談社）が発売になったことを伝えた。 【写真】輝く美肌もはや年齢不詳の美麗な姿 胸元が“ゆるやか”なドレス姿のショットを掲載。「この写真も懐かしく感じる迷いに迷って写真集に収められなかった大切な写真たち。是非見てくださいー」とアピールした。 加藤は2024年12月に雑誌「FRIDAY」