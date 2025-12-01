「エーデルピルス」サッポロホールディングスのグループ企業であるサッポロビールは、業務用市場で樽生ビールとして販売している「エーデルピルス」の缶商品を12月2日から数量限定発売する。同商品は、本場ドイツで認められたビールで、1987年の発売以来、ビヤホールや飲食店で親しまれている。世界最高峰のチェコ・ザーツ産ファインアロマホップだけを贅沢に使用し、華やかな香りと高貴な苦味を併せ持つ、究極の正統派ピルスナー