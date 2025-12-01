ある旅行客が金海（キムヘ）国際空港に設置された募金箱に現金110万ウォンと手紙を残した。大韓赤十字社釜山（プサン）支社によると、先月26日に金海国際空港に設置された募金箱を開けたところ、日本人旅行客が残したとみられる現金110万ウォン相当の紙幣と手紙が出てきた。手紙には「韓國旅行を楽しむ事が出来ました。残りましたが孤児などかわいそうな子供達へ御寄附下さい」と日本語で書かれていた。赤十字社は国際線出国ロビー