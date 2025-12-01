モデル級の容貌で有名なロシア航空会社の20代の乗務員が自身のソーシャルメディアにロシア軍を批判するコメントを載せたことで、法廷で懲役7年を言い渡された。29日（現地時間）、ロシアメディア「ガゼータ欧州」はウラル航空の乗務員バルバラ・ボルコワ氏（23）が先週末、SNSにロシア軍の戦争遂行を批判しながら「戦争に動員されたウクライナの軍人と飛行機で会えばお茶をもてなしたい」というコメントを載せた容疑で起訴されたと