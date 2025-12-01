児童に文房具セットを贈呈岡山・倉敷市 岡山県倉敷市の中学生が1日、岡山県警と共同で作った非行防止の啓発グッズを小学生に贈りました。 倉敷市の連島南小学校の児童に贈られたのは、岡山県警と倉敷市の連島南中学校の生徒が共同で作った文房具のセットです。 非行防止につなげようと、連島南中学校の生徒が考えた標語「シェアしよう悪口よりも想いやり」「一度の犯罪 一生の後悔」と書かれたシールが貼