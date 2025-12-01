名古屋市交通局は12月1日、年末年始の地下鉄と市バスの運行予定を発表しました。東山線や名城線などでは、「終夜運転」が実施されます。 ■30分間隔で運行…東山線など主要路線で「終夜運転」 地下鉄では、東山線が12月31日～1月3日まで「年末年始ダイヤ」となり、通常よりも本数を減らして運行します。さらに、東山線・名城線・名港線・鶴舞線・桜通線では、12月31日の終電後から1月1日の始発まで、「終夜運