「イタリアンレッド 〜トマト＆パスタ〜」キリンビールは、日清製粉グループの日清製粉ウェルナが推進している、「『パスタデミライ』アップサイクル（廃材や規格外の食材等、これまでは捨てざるを得なかった物や不用品に手を加え、より付加価値のある製品へと生まれ変わらせること）プロジェクト」（製造切替えや選別の時に発生するパスタの端材や輸送中の包装破損品等、食品ロスとなるパスタに新たな可能性を発見して活用するプ