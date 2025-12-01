京王百貨店 新宿店は、百貨店の物産展として最大級の規模・売上を誇る、年に一度の名物催事「元祖有名駅弁と全国うまいもの大会」（以下、駅弁大会）を、来年1月6日〜21日の16日間（1週目＝1月6日〜14日、2週目＝15日〜21日）で開催する。1966年から歴史を途絶えさせることなく開催してきた同社の「駅弁大会」は、今年度の開催で61回目を迎える。今大会では「記念どんぶり」「対決企画」「がんばれ！ローカル線」など駅弁大会おな