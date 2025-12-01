【ジャカルタ＝作田総輝】日本の外務省によると、インドネシア西部スマトラ島のアチェ州を襲った大雨で孤立状態になっていた日本人８人のうち７人が小型機で救助された。残りの１人は本人の意向で現地にとどまったという。外務省は「食料などは十分に確保されているが、安全確認のため、今後も連絡を取る」としている。スマトラ島では１１月下旬から大雨が続き、各地で洪水や土砂崩れが発生した。現地当局によると、島内では３