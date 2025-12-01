マレーシア国旗【シンガポール共同】マレーシアの検察当局は1日、大麻を密輸しようとしたとして危険薬物法違反の罪で、11月中旬に拘束した日本人の男3人を起訴した。マレーシアでは違法薬物に関する犯罪は死刑を含む厳しい刑罰の対象となる。起訴状によると、3人は11月18日午前5時半ごろ、クアラルンプール国際空港で、それぞれ約14〜15キロの大麻を不正に運び込んだとしている。税関当局は取材に対し、3人は広島県出身の40代