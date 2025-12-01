週明け１日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前営業日比２５．４１ポイント（０．６５％）高の３９１４．０１ポイントと３日続伸した。先週の好地合いを継ぐ流れ。中国の政策に対する期待感が支えだ。中国経済の先行き不安がくすぶる中、当局は追加の刺激策を打ち出すとの観測が広がっている。１１月３０日に国家統計局が公表した１１月の製造業ＰＭＩは４９．２と市場予想（４９．４）に届かず、景況判断の境