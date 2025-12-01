2021年に「現役看護師・堀内未果子」としてデビューした、堀内美香さん。現在はセクシー女優を引退。個人でファンサイトを運営し、動画配信やファンイベントなどで生計を立てているそうです。引退時には結婚も発表しており、結婚を機に業界から引退する女性が多いなか、発信を続ける堀内さんは稀有な存在と言えるでしょう。独自のポジションを築いた堀内さんに、セクシー女優としてのデビューのきっかけや引退の理由、家族や旦那さ