大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ2025年の仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2025年1月19日記事は取材時の状況）＊＊＊ズルいことをすると必ずバチが当たるものです。少なくとも、私は小さい頃から親にそう言い聞かされて育ちました。それを証明するかのように、日々のニュースではズルいことをしてバチが当たる人々の話を