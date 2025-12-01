1日、24歳の誕生日を迎えた天皇皇后両陛下の長女・愛子さまは午後、挨拶のため上皇ご夫妻のもとを訪問されました。愛子さまは、1日午後4時半前、24歳の誕生日を迎えたことと、ラオス公式訪問を終えたことの報告のため、上皇ご夫妻のお住まいの仙洞御所を訪問されました。愛子さまは、初めての外国公式訪問となったラオス訪問に先立ち、先月14日、上皇ご夫妻の元を訪れ、挨拶をされていました。1日は、皇居に戻ったあと両陛下と共に