ガソリンもエタノールも使える！ ブラジル専用ハイブリッド搭載 トヨタのブラジル法人は2025年11月19日（現地時間）、新型コンパクトSUV「ヤリスクロス」を発表しました。ブラジル市場への導入は初で、今回のモデルは日本・欧州で販売されているヤリスクロスとは異なるパワートレインやデザインを持つ独自仕様となっています。日本仕様よりひと回り大きいブラジル仕様のヤリスクロス【画像】超カッコイイ！ これが「“大きな”