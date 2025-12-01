阪神タイガースの中野拓夢と才木浩人が11月29日、神戸市内の映画館でドキュメンタリー映画『阪神タイガース THE OFFICIAL MOVIE 2025 ―栄光の虎道（こどう）―』（上映中）の舞台あいさつを行った。【写真】阪神タイガース・中野拓夢＆才木浩人、貴重な舞台あいさつの様子映画は、2年ぶりにセ・リーグ制覇を果たした阪神2025年シーズンを追ったもの。この日登壇の中野は、3年連続全試合出場を果たし、ゴールデングラブ賞を獲