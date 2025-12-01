銀座コージーコーナーは、2025年12月1日から、全国の生ケーキ取扱店で「スイーツおせち(9個入･12個入)」「干支のケーキ(午)」「おみくじ付き初夢ケーキ」の店頭予約を受け付けている。ネットでの予約は受け付けていない。また、「夢みるレインボーユニコーン」「新春チーズスフレ」も正月限定で販売する。※北海道･九州地方と、福井県･京都府･滋賀県･鳥取県･島根県･山口県･愛媛県･高知県には生ケーキ取扱店はない。※「スイーツ初