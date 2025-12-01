アニメ『鬼滅の刃』の劇場版『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』（7月18日公開）の興収情報が発表され、公開136日間で興収383.3億円を突破した。国内歴代1位となる興収407.5億円を突破した前作『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』（2020年10月公開）の記録更新まで残り約24.2億円となっている。【画像】最新！『鬼滅の刃』作者が描く胡蝶しのぶ配布中の特典メッセージボード劇場版『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来