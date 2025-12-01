ソラシドエアは、「Solaseed Airカード」のデザインを変更する。縦型で尾翼をあしらったデザインとしている。カード情報は裏面に集約した。タッチ決済にも対応している。これまで通り、利用金額に応じてVポイントが獲得でき、マイルへ交換できる。三井住友カードと提携し、一般とゴールドの2券種を発行している。提携ブランドはVisa。年会費は一般カードが1,375円、ゴールドが11,000円。いずれも税込み、一般カードは初年度年会費