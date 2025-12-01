ビジネスにおいてAIが最も活躍する領域は何か。ゴールドラットジャパンCEOの岸良裕司さんは「膨大な数を処理しなければならないにもかかわらず、経営者の多くが専門的な知識もなく、勘や経験、度胸で運用しているものがある」という――。※本稿は、岸良裕司『なぜあなたはマネジメントを間違えるのか？』（KADOKAWA）の一部を再編集したものです。■需要予測は「店頭」か「中央倉庫」か次のクイズを考えてほしい。小売店である商