入所者への暴行の疑いで職員が逮捕された岐阜県羽島市のグループホームに、市が立ち入り監査に入りました。施設管理者は取材に「叩くことはあった」と認めました。羽島市が介護保険法に基づく立ち入り監査に入った「グループホーム幸の里」は、施設長の大塚律代容疑者(72)ら職員2人が、入所者を殴るなどした暴行の疑いで逮捕されています。施設管理者の女性：「『いい加減にしてよ』って言って、ポン