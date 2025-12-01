ENEOSは1日、同社野球部の投手コーチにOBでDeNA、巨人などで活躍した三上朋也氏（36）が就任したと発表した。三上氏は法大卒業後、12年に同社野球部入りすると12、13年の都市対抗連覇に貢献。14年ドラフト4位でDeNAに入団すると、23年まで通算368試合10勝16敗23セーブ121ホールド、防御率3・22の成績を残した。24年はBC新潟に在籍していた。三上氏は「13年シーズン以来のチーム復帰をコーチという形で迎えることになりました。