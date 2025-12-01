時間を長く感じたり，短く感じたりするのはなぜか。作業療法士の菅原洋平さんは「同じ1時間でも行為に主体性があるかどうかで感じ方が大きく異なる。時間の質を向上させるには、タスクを自分のコントロール下に置くことが必要だ」という――。（第1回）※本稿は、菅原洋平『多忙感』（サンマーク出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／metamorworks※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／metamorworks■「一瞬