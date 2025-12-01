栃木県内の自動車販売店からホイール付きタイヤを盗んだとして、54歳の男が逮捕されました。換金目当ての犯行とみられています。警察によりますと、逮捕された小野友樹容疑者は、先月10日の未明、栃木市内にある自動車販売店の敷地内に置いてあったホイール付きタイヤ16本、販売価格あわせて13万5000円分を盗んだ疑いが持たれています。調べに対し「私はやっていません」と容疑を否認しているということです。警察は換金目当ての犯