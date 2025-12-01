楽天の小深田大翔内野手（30）が1日、本拠の楽天モバイルパークで契約更改交渉に臨み、500万円減の来季年俸8500万円でサイン。「後半ほとんど試合にも出ていない。規定打席にも到達できず、凄く悔しいシーズンになりました」と振り返った。6年目の今季は124試合に出場し、打率・217、1本塁打、14打点、28盗塁。黒川の台頭もあり、「ベンチにいる時間が長くて、いろいろたくさん思うこともありましたし、打たないと試合には出ら