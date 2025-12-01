1日午後0時半すぎ、東京・品川区の住宅が燃える火事があり、この火事で、住人とみられる90代くらいの男性の死亡が確認されました。警視庁などによりますと1日午後0時半すぎ、品川区西品川で「家から煙が出ている」と119番通報がありました。火元とみられる住宅が全焼したほか、付近の住宅など合わせて3棟、およそ250平方メートルを焼きおよそ3時間後にほぼ消し止められたということです。この火事で全焼した住宅の住人とみられる、