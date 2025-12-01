高市首相と日本維新の会の吉村代表が12月1日、党首会談を行い、衆議院の議員定数の削減について、小選挙区25議席、比例代表20議席の削減案を軸に1割削減することで合意しました。日本維新の会・吉村代表「議論では小選挙区25、比例20、これをベースに実効性担保を置く条文を定めるという合意に至りました」党首会談では、定数削減の実効性を担保するため、1年以内に結論が出なかった場合、小選挙区と比例代表合わせて1割削減するこ