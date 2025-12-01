ノースサファリサッポロに残っている動物や建物の状況です。動物は１１月３０日時点では２５６頭ですが、提出された計画書によると、１２月は１４頭が移動予定とのことで、残りは２４２頭になる見込みです。建物は１０月３日時点で１２２棟。市は運営会社に１２月２６日までに撤去するよう勧告しています。年明けに市による建物の撤去状況の調査が行われる予定です。