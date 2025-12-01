衆議院の議員定数削減をめぐり、高市総理は日本維新の会の吉村代表と会談し、1年以内に結論が出なかった場合、小選挙区と比例代表あわせておよそ1割を削減する方針で合意しました。議員定数の削減について、自民と維新の実務者は、▼少なくとも45議席削減すること、▼与野党の協議会で選挙制度の見直しとあわせて検討し、法律が施行されてから1年以内に結論を得ることで一致しています。加えて維新側は実効性を担保するよう求めて