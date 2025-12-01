きょう午後、神奈川県横須賀市で水道管が破損し、水が道路に噴き出しました。現在、周辺では車の通行ができなくなっています。【写真を見る】【速報】「水道管が破裂して車道が通れなくなっている」 神奈川県横須賀市で水道管が破損し車道に水があふれる老朽化した水道管の工事中に別の水道管が破損かきょう午後2時半すぎ、横須賀市光の丘の交差点付近で、「水道管が破裂して車道が通れなくなっている」と通行人から119番通