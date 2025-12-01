日本陸連は1日、国際大会における活躍が大いに期待でき、国際社会に貢献できる次世代の競技者を強化育成する「ダイヤモンドアスリート第12期」の認定式を行い、これまでの澤田結弥（ルイジアナ州立大学2年）など3人だったが、濱椋太郎（法政大学1年）、古賀ジェレミー（東京高等学校3年）、ドルーリー朱瑛里（津山高等学校3年）の3人を追加した。【写真を見る】“陸上界金の卵”にサニブラウン「国旗を背負って戦うのがみんな」ド