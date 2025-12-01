死者が600人を超え、近年で最悪といわれる豪雨災害が起きた東南アジア。タイ南部の洪水で被災した日本人男性は、宿泊先に濁流が押し寄せた際の恐怖を語りました。【写真を見る】宿泊先ホテルの2階まで濁流押し寄せ…日本人男性が恐怖語る「ボートも入ってこられないような状況」 タイ南部で豪雨による大規模洪水記者「洪水被害を受けたタイ南部のハートヤイです。濁流によって木は根元から折れてしまっています。そして、こち