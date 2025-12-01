関東は晴れる日が多いが、4日(木)は本格的な冬の寒さへ。北西の季節風が強まり、体感温度を下がるため、万全な寒さ対策が必要。また、空気が乾燥するため、火の元やインフルエンザなどの感染症、お肌のかさつきにも注意。3日(水)の夜から今季最強寒気4日は北西の風が強く本格的な冬の寒さ12月スタートの今日1日は、最高気温が20℃以上になった所もありました。東京都心では20.0℃まで上がり、10月下旬並みの暖かさになりました。