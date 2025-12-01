「今川焼」vs「大判焼き」vs「回転焼き」！ ニチレイが47都道府県の“呼び方勢力図”を公開株式会社ニチレイフーズが11月28日（金）、興味深い調査結果を発表しました。テーマは“中に具材を入れて焼いた円形の厚焼き和菓子”の呼び方。全国14,057人を対象に調査した結果、最も多くの都道府県で使われているのは「今川焼」（19エリア）であることが判明！ 次いで「大判焼き」（15エリア）、九州で圧倒的な「回転焼き」（9