瀬戸大橋で行われた訓練香川・坂出市 災害で瀬戸大橋の上下線どちらかの車線が通れなくなった時に反対車線を使うための訓練を自衛隊などが1日、行いました。 訓練には、本四高速の職員や香川・徳島・愛媛の自衛隊員合わせて約45人が参加しました。 豪雨や地震などの災害によって瀬戸大橋の四国から本州に向かう車線が通行できなくなったという想定です。 本州に救援に向かうため、自衛隊員らはまず中央分