女優・森七菜が2025年に大復活を遂げ、注目を集めている。今年だけで、話題作『ファーストキス 1ST KISS』『国宝』『フロントライン』『秒速5センチメートル』など、公開後に大きな反響を呼んだ映画に出演しており、その活躍ぶりが話題となっている。◆ヒット作続々！注目作で見せた確かな演技力監督・塚原あゆ子、脚本・坂元裕二というヒットメーカーが制作した『ファーストキス 1ST KISS』では、主演・松たか子の同僚である世木