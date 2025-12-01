女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「恋愛」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2020年11月4日記事は取材時の状況）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝自身や相手の家庭を壊す可能性があることもかえりみず、己の欲望のままに突っ走る不倫カップルたち。なかには友人の夫や妻と関係を持ってしまう、最低なケースもあるようで……。「私が不倫していた相手も中学・高校が一緒だった親友の旦那さ