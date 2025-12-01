“尾木ママ”こと教育評論家の尾木直樹氏（78）が1日までに、自身のインスタグラムを更新。和歌山で再会した人物との2ショット写真を披露した。尾木ママは「何と和歌山駅で辻元清美さんにバッタリ！！」と書き出し、「びっくりびっくりです♪」と驚がく。「特急くろしおが来るまでの間、ソフトクリーム片手に盛り上がりましたよ！」と伝えた。そしてハッシュタグで「辻元清美さん」「和歌山駅」「久しぶり」「尾木ママ」と添