記者会見する楽天モバイルの三木谷浩史会長＝6月、東京都渋谷区楽天モバイルは1日、65歳以上の携帯電話契約者が対象の「最強シニアプログラム」向け追加サービスとして、振り込め詐欺被害時の裁判や弁護士など損害賠償請求にかかる費用を補償する保険を始めると発表した。携帯大手で振り込め詐欺に関する保険を付帯するのは初めてという。課題となっていた高齢者の取り組みを強化する。1日から追加するのは「オレオレ詐欺対策