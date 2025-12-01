京都・南座で1日、年末の風物詩「吉例顔見世興行」が初日を迎えた（25日まで）。今年は、菊之助改め8代目尾上菊五郎襲名披露、丑之助改め6代目尾上菊之助襲名披露が目玉となる。昼の部では、片岡仁左衛門の「俊寛」、松本幸四郎の「一條大蔵譚（いちじょうおおくらものがたり）」、中村鴈治郎・扇雀の「醍醐の花見」と華やかな面々による共演。注目の菊五郎（48）と菊之助（12）は「玉兎」「鷺娘」で美しい舞いを演じた。「玉兎」