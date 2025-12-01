＜カシオワールドオープン最終日◇30日◇Kochi黒潮カントリークラブ（高知県）◇7375ヤード・パー72＞大岩龍一が砂川公佑とのプレーオフを制し、涙のツアー初優勝を果たした。先週からセンターシャフトでマレットのパター、ピン『OSLO-C』に変更。投入2試合目で早速、効果を発揮した。【写真】大岩龍一のこだわりパターの顔「（パターの）重さと打感にすごくこだわりがある。ヘッドの形は割と何でも、どんな形でも良いんですよ。