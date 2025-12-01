９月末で閉園した「ノースサファリサッポロ」に対し、札幌市が提出を求めていた動物の移動計画書が、１１月３０日にメールで送られていたことが分かりました。（長岡記者）「閉園から２か月が経ったノースサファリサッポロです。ときおり動物たちの鳴き声が聞こえますが、人の出入りも少なく静かです」市街化調整区域に無許可で建物を建てていたことが問題視され、９月末で閉園したノースサファリサッポロ