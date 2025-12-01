静岡市議会11月定例会は12月1日から質問戦がスタートしました。移転・新築する方針が示されている清水庁舎について、静岡市は現在の庁舎を公文書の保管場所として活用する方針を示していますが、議員は「あれほど大きな文書庫が本当に必要なのか」と疑問を呈しました。 【動画】「あれほど大きな文書庫が必要なのか」現清水庁舎の公文書保管場所としての活用方針に疑問の声＝静岡市議会 ＜自民党静岡市議団 島直也議員＞